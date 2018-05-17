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Fox после завершения сделки с Disney возглавит Лаклан Мердок

01:26, 17.05.2018
Fox после завершения сделки с Disney возглавит Лаклан Мердок
Фото: commons.wikimedia.org / Littletung

Старший сын медиамагната Руперта Мердока — Лаклан Мердок — станет главным исполнительным директором и председателем совета директоров «новой Fox», точнее, той части 21st Century Fox Inc., которая останется после сделки по продаже компании Walt Disney большинства развлекательных активов, сообщает CNN.

Предполагается, что отец и сын разделят обязанности председателя совета директоров. Еще один член семьи — младший сын медиамагната Джеймс, который сейчас является гендиректором 21st Century Fox, возможно, займется другими проектами.

Напомним, кинокомпания Walt Disney ранее объявила о покупке одного из своих крупнейших конкурентов — 21th Century Fox. Сумма сделки — около 52,4 млрд долларов.

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