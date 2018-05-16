ФСО: Путин не пристегнулся за рулем «КАМАЗа», потому что ехал не по дороге

Президент РФ Владимир Путин не пристегнул ремень безопасности за рулем «КАМАЗа», когда ехал по Крымскому мосту. По мнению заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Симонова, президент не нарушил, так как участок еще формально не являлся дорогой.

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — цитирует Симонова «РИА Новости».

Напомним, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста вчера, 15 мая. Глава государства проехал на «КАМАЗе» с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи. Путь занял 16 минут.