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ФСО: Путин не пристегнулся за рулем «КАМАЗа», потому что ехал не по дороге

23:52, 16.05.2018
ФСО: Путин не пристегнулся за рулем «КАМАЗа», потому что ехал не по дороге
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не пристегнул ремень безопасности за рулем «КАМАЗа», когда ехал по Крымскому мосту. По мнению заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Симонова, президент не нарушил, так как участок еще формально не являлся дорогой.

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — цитирует Симонова «РИА Новости».

Напомним, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста вчера, 15 мая. Глава государства проехал на «КАМАЗе» с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи. Путь занял 16 минут.

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