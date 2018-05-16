Минниханов о конфликте интересов: «Ничего зазорного в этом нет!»

Президент Татарстана посоветовал государственным и муниципальным чиновникам не прятать родственные связи в подконтрольных сферах. На заседании республиканской комиссии по противодействию коррупции Рустам Минниханов сказал, что с пониманием относится к существованию конфликта интересов, но закон превыше всего.

«Если у вас есть какие-то родственные отношения, вы должны это зафиксировать. Чтобы потом, если что случится, не было претензий в ваш адрес», — сказал президент. Он предложил обращаться за советами по оформлению подобных ситуаций в антикоррупционное управление и к юристам правительства. «Еще раз говорю — ничего зазорного в этом нет», — продолжил Минниханов, добавив, что законодательство нужно соблюдать.

Также в своем выступлении глава республики остановился на ошибках в декларациях, напомнив о девяти наказанных министрах и вице-премьерах и 330 других государственных и муниципальных служащих. По мнению президента, большая часть ошибок носит технический, а не умышленный характер.

На том же заседании выяснилось, что в 2017 году Татарстан мог потерять 3 млрд рублей на коррупционной атаке молочных инвесторов.

