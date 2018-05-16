Татарстан мог потерять 3 млрд рублей на коррупционной атаке молочных инвесторов

О попытке коррупционным путем устроить передел молочного производства в Татарстане рассказал сегодня на совещании в Казанском кремле начальник профильного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов.

Со слов докладчика, в 2017-м году объекты «развалившейся империи „ВАМИНа“ хотели прибрать к рукам отдельные инвесторы. Они пытались извлечь неправомерную выгоду, используя серые схемы для приобретения молокозаводов у „Татагролизинга“по заниженным ценам.

»Если бы это удалось, республика могла бы потерять более 3 млрд рублей", — подчеркнул начальник антикоррупционного управления. На слайде за его спиной высветились не доставшиеся неназванным инвесторам молкомбинаты — Нижнекамский, Казанский, Балтасинский и Набережночелнинский.

На том же совещании в Казанском кремле была обнародована подноготная отставки руководства минздрава.