Аркадий Андреев поможет Емелину в тренерском штабе «Лады»

Старшим тренером «Лады» стал Аркадий Андреев, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

В сезонах 1988/89 и 1989/90 Андреев в 130 матчах за «Ладу» забросил 34 шайбы и сделал 18 передач.

По окончании карьеры игрока Аркадий Андреев возглавлял венгерский «Ференцварош», работал в мытищинском «Атланте», ЦСКА (Москва), входил в тренерский штаб «Металлурга» (Новокузнецк), «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Салавата Юлаева» (Уфа), которыми руководил Анатолий Емелин. В сезоне 2017/18 специалист возглавлял «Торос» (Нефтекамск).

Отметим, что пути Андреева и Емелина снова пересеклись — ранее главным тренером волжан, которым предстоит следующий сезон провести в ВХЛ, стал уфимский воспитанник.

