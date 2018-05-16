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Прокуратура Удмуртии начала проверку из-за взрывов в Пугачево

15:59, 16.05.2018

Прокуратура Удмуртской Республики начала проверку из-за взрывов на месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Олеся Федчишина.

«По поручению прокуратуры республики на место выехал прокурор Малопургинского района, одновременно ему поручено начать проверку. В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются», — цитирует ее ТАСС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что начата эвакуация военного городка после взрывов в Пугачево.

«Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, остановлено движение по прилегающей трассе», — написал он в аккаунте «ВКонтакте».

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. Позже в МЧС назвали причину взрывов.

Происшествия Удмуртия
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