Прокуратура Удмуртии начала проверку из-за взрывов в Пугачево

Прокуратура Удмуртской Республики начала проверку из-за взрывов на месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Олеся Федчишина.



«По поручению прокуратуры республики на место выехал прокурор Малопургинского района, одновременно ему поручено начать проверку. В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются», — цитирует ее ТАСС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что начата эвакуация военного городка после взрывов в Пугачево.

«Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, остановлено движение по прилегающей трассе», — написал он в аккаунте «ВКонтакте».

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. Позже в МЧС назвали причину взрывов.