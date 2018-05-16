Глава МЭР: изменения функционала ведомства не ограничатся передачей торгпредств

Изменения полномочий и функционала Минэкономразвития после назначения нового правительства затронут не только передачу торгпредств в Минпромторг. Об этом сообщил и. о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Полномочия будут меняться не только в этой части, они будут меняться в других частях в ближайшее время, когда новое правительство сейчас устаканится. Вы увидите определенные изменения, которые не зафиксированы еще в этом указе. Поэтому это более комплексная история с точки зрения полномочий функционала министерства», — сказал он в рамках форума «Производительность 360».

По его словам, передача торгпредств необходима для оптимизации процессов и повышения эффективности взаимодействия с Российским экспортным центром, пишет ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин согласовал проект указа с предложениями по структуре нового правительства, представленный премьер-министром Дмитрием Медведевым. В числе предложений была передача торговых представительств в ведение Минпромторга.