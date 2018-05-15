Путин согласовал предложения Медведева по структуре правительства
Президент России Владимир Путин согласовал проект указа с предложениями по структуре нового правительства, представленный Медведевым. Указ опубликован на сайте Кремля.
Медведев предложил:
- Разделить Минобрнауки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования
- Преобразовать Минкомсвязи в Министерство цифрового развития
- ФАНО включить в структуру Министерства науки и высшего образования
- Передать торговые представительства в ведение Минпромторгу
- Подчинить Рособрнадзор напрямую правительству
Кандидатуры на посты министров Медведев представит 18 мая.
Напомним, сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что новое правительство России будет сформировано до начала Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.ОбществоВласть
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