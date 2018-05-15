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Путин согласовал предложения Медведева по структуре правительства

20:24, 15.05.2018
Путин согласовал предложения Медведева по структуре правительства
Фото: archive.government.ru

Президент России Владимир Путин согласовал проект указа с предложениями по структуре нового правительства, представленный Медведевым. Указ опубликован на сайте Кремля.

Медведев предложил:

  • Разделить Минобрнауки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования
  • Преобразовать Минкомсвязи в Министерство цифрового развития
  • ФАНО включить в структуру Министерства науки и высшего образования
  • Передать торговые представительства в ведение Минпромторгу
  • Подчинить Рособрнадзор напрямую правительству

Кандидатуры на посты министров Медведев представит 18 мая.

Напомним, сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что новое правительство России будет сформировано до начала Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.

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