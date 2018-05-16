Новокуйбышевская «Нова» усилилась кубинцем Иорданом Астенго

Новокуйбышевская «Нова» на своем официальном сайте объявила о подписании кубинского волейболиста Иордана Биссе Астенго, выступавшего в бразильской Суперлиге в составе команды «Минас теннис клуб» из Белу-Оризонти. Нынешний сезон команда завершила на пятом месте. Сезоном ранее он стал серебряным призером чемпионата страны сезона-2016/17, а также выступал на клубном чемпионате мира.

Детали контракта с 24-летним кубинским доигровщиком не разглашаются.



Напомним, что «Нова» закончила сезон 2017/2018 на 8-м месте. В плей-офф команда из Новокуйбышевска встречалась с казанским «Зенитом» и вылетела в четвертьфинале с общим счетом 0:2 (1:3, 3:1)