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Новокуйбышевская «Нова» усилилась кубинцем Иорданом Астенго

14:30, 16.05.2018

Новокуйбышевская «Нова» на своем официальном сайте объявила о подписании кубинского волейболиста Иордана Биссе Астенго, выступавшего в бразильской Суперлиге в составе команды «Минас теннис клуб» из Белу-Оризонти. Нынешний сезон команда завершила на пятом месте. Сезоном ранее он стал серебряным призером чемпионата страны сезона-2016/17, а также выступал на клубном чемпионате мира.

Детали контракта с 24-летним кубинским доигровщиком не разглашаются.

Напомним, что «Нова» закончила сезон 2017/2018 на 8-м месте. В плей-офф команда из Новокуйбышевска встречалась с казанским «Зенитом» и вылетела в четвертьфинале с общим счетом 0:2 (1:3, 3:1)

СпортВолейбол
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