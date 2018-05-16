И. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Перми стала Ирина Пименова

И. о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми назначена Ирина Пименова. Это следует из информации, указанной на официальном сайте администрации Перми.

Как сообщает Business Class, она заменит Татьяну Михалеву, ушедшую в декретный отпуск.

Михалева руководила департаментом с октября 2017 года. До этого она возглавляла управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации Перми.



Ранее стало известно, что пост главы администрации Мотовилихинского района Перми может занять Александр Хаткевич. Его возможное назначение связано с тем, что 28 апреля истек срок контракта с бывшим главой администрации Мотовилихинского района Валерием Кокшаровым.