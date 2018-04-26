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Глава Мотовилихинского района Перми покинет свой пост после 5 лет работы

11:23, 26.04.2018 1
Глава Мотовилихинского района Перми покинет свой пост после 5 лет работы
Фото: скриншот видео youtube.com

Глава Мотовилихинского района Перми Валерий Кокшаров покинет занимаемую должность. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил сам Кокшаров.

По его словам, пока вариантов с последующим трудоустройством у него нет. Последний день в должности главы Мотовилихинского района Перми Кокшаров проведет 28 апреля.

Источник в мэрии города уточнил, что у Кокшарова в конце апреля истек контракт. Исполнять обязанности главы, скорее всего, будет первый заместитель Антон Ильюшин.

Отметим, что Валерий Кокшаров возглавлял район с октября 2012 года.

Ранее ГИБДД Перми возглавил Евгений Одинцев, до этого занимавший должность заместителя начальника отдела.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:32
    "Гаражесносец" уходит.. короче наломал дров, нагромил, наломал и...ушел.. Красота! А Мотовилиха все дряхлеет и дряхлеет..
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