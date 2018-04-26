Глава Мотовилихинского района Перми покинет свой пост после 5 лет работы

Глава Мотовилихинского района Перми Валерий Кокшаров покинет занимаемую должность. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил сам Кокшаров.

По его словам, пока вариантов с последующим трудоустройством у него нет. Последний день в должности главы Мотовилихинского района Перми Кокшаров проведет 28 апреля.

Источник в мэрии города уточнил, что у Кокшарова в конце апреля истек контракт. Исполнять обязанности главы, скорее всего, будет первый заместитель Антон Ильюшин.

Отметим, что Валерий Кокшаров возглавлял район с октября 2012 года.

Ранее ГИБДД Перми возглавил Евгений Одинцев, до этого занимавший должность заместителя начальника отдела.