Более 60 правозащитных организаций потребовали отменить блокировку Telegram в РФ

65 международных и российских правозащитных организаций осудили блокировку мессенджера Telegram в России и потребовали отменить ее на территории страны. Об этом говорится в заявлении организаций на сайте центра защиты прав СМИ.

«Мы призываем российские власти остановить блокировку Telegram и прекратить беспрестанные нападки на свободу интернета в целом. Мы также призываем Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и другие заинтересованные правительства отреагировать на действия властей России и поддержать основополагающие права на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в интернете и вне его. Наконец, мы призываем интернет-компании противостоять необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей», — говорится в тексте.



Как сообщил в своем telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков. изначально организаций, подписавшихся под заявлением было 53, потом их число выросло до 65. В их число входят Amnesty International, Transperency International, Международная правозащитная группа «Агора», Фонд защиты гласности и т. д.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России.