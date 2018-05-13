ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

«Суд был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — написал руководитель правозащитной группы, которая представляет мессенджер в суде.

«Это говорит о том, что ЕСПЧ в принципе готов это дело рассматривать. Ведь именно на стадии регистрации сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург», — отметил он.

Он также сообщил, что 9 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей, наложенный на мессенджер за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для дешифровки сообщений.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. В начале мая Telegram обжаловал решение Верховного суда России о законности предписания ФСБ раскрывать данные.