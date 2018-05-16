КАМАЗ подал очередной иск к челнинскому «Электротранспорту» из-за долгов за лизинговые автобусы

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подала в Арбитражный суд РТ иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» о взыскании задолженности по уплате лизинговых платежей с января по март текущего года.

Сумма требований составила 120,8 млн рублей. Следующее судебное заседание по иску назначено на 19 июня, говорится в картотеке арбитражных дел.

Как писало «Реальное время», в конце 2017 года «КАМАЗ-Лизинг» подал в Арбитражный суд Татарстана ряд исков о взыскании долга и процентов по договорам лизинга. Среди должников оказались компании из нескольких регионов, в том числе МУП «Электротранспорт», который в общей сложности задолжал лизингодателю порядка 360 млн рублей. В случае с челнинским муниципальным предприятием речь шла о долге, который образовался по договорам лизинга 190 автобусов «НефАЗ».

Позже исполком Набережных Челнов выделил 435 млн рублей на платежи за газомоторные автобусы «НефАЗ», которые предоставил «КАМАЗ-Лизинг» перевозчику МУП «Электротранспорт».