МИД РФ: Иерусалим должен стать столицей двух стран
В Москве подтверждают позицию о том, что Иерусалим должен стать столицей двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотели бы подтвердить, что позиция России по Иерусалиму остается неизменной: город должен стать столицей двух независимых государств, Палестины и Израиля, и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий», — цитирует «Интерфакс» Захарову.
При этом соглашения по окончательному статусу Иерусалима должны быть выработаны в ходе прямых палестино-израильских переговоров.
Ранее США официально открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное из Тель-Авива.
Справка
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп в своем обращении объявил, что американские власти признают Иерусалим столицей Израиля. В связи с этим президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры других государств выразили обеспокоенность таким решением. Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля.
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