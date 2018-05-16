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МИД РФ: Иерусалим должен стать столицей двух стран

11:34, 16.05.2018
МИД РФ: Иерусалим должен стать столицей двух стран
Фото: pixabay.com

В Москве подтверждают позицию о том, что Иерусалим должен стать столицей двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотели бы подтвердить, что позиция России по Иерусалиму остается неизменной: город должен стать столицей двух независимых государств, Палестины и Израиля, и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий», — цитирует «Интерфакс» Захарову.

При этом соглашения по окончательному статусу Иерусалима должны быть выработаны в ходе прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее США официально открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное из Тель-Авива.

Справка

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп в своем обращении объявил, что американские власти признают Иерусалим столицей Израиля. В связи с этим президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры других государств выразили обеспокоенность таким решением. Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля.

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