МИД РФ: Иерусалим должен стать столицей двух стран

В Москве подтверждают позицию о том, что Иерусалим должен стать столицей двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Хотели бы подтвердить, что позиция России по Иерусалиму остается неизменной: город должен стать столицей двух независимых государств, Палестины и Израиля, и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий», — цитирует «Интерфакс» Захарову.

При этом соглашения по окончательному статусу Иерусалима должны быть выработаны в ходе прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее США официально открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное из Тель-Авива.