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Чистая прибыль «Камгэсэнергостроя» в I квартале увеличилась до 9,6 млн рублей

11:20, 16.05.2018
Чистая прибыль «Камгэсэнергостроя» в I квартале увеличилась до 9,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Камгэсэнергострой» по РСБУ по итогам I квартала увеличилась до 9,6 млн рублей. Годом ранее она составляла 8,7 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка «Камгэсэнергостроя» за январь—март 2018 сократилась на 328,8 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 602,5 млн рублей. Прибыль от продаж сократилась на 12,3 млн рублей, составив 54,4 млн рублей.

Прочие доходы выросли с 76,8 до 98,9 млн рублей. Прочие расходы снизились на 11,5 млн рублей до 73,7 млн рублей.

Напомним, что совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой» 20 апреля досрочно прекратил полномочия гендиректора компании Рустема Лихачева. Исполняющим обязанности гендиректора избран главный инженер Эдуард Идрисов.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
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