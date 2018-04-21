Рустем Лихачев покинул пост гендиректора «Камгэсэнергостроя»

Совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой» 20 апреля досрочно прекратил полномочия гендиректора компании Рустема Лихачева. Об этом сказано в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Уточняется, что Лихачев подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Исполняющим обязанности гендиректора «Камгэсэнергостроя» избран главный инженер Эдуард Идрисов. Он приступит к исполнению своих полномочий с 23 апреля.



Напомним, что Лихачев был избран гендиректором компании в июле 2017 года. На этом посту он сменил Ильдара Шагитова, которого акционеры компании назначили исполнительным директором. Тогда источники «Реального времени» сообщили, что причиной кадровых перестановок стала потеря «Камгэсэнергостроем» статуса генподрядчика по контрактам на реконструкцию оборонных заводов России.