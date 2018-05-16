ПАО «ГАЗ» в I квартале получило 1,2 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 2017 году

ПАО «ГАЗ» (Нижний Новгород, входит в группу «ГАЗ») в январе—марте 2018 года получило 1,18 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 944 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании.

Выручка от реализации в январе—марте текущего года составила 4,74 млрд рублей, увеличившись на 20,1%. При этом компания получила валовый убыток в размере 20,6 млн рублей против валовой прибыли годом ранее в размере 3,8 млн рублей.

Резкий рост прочих доходов — с 265 млн рублей в первом квартале прошлого года до 2,65 млрд рублей в этом году — позволил компании показать доналоговую прибыль в размере 862 млн рублей против убытка в 1,175 млрд рублей годом ранее.

Дебиторская задолженность за январь—март 2018 года выросла с 4,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей.



Напомним, что в апреле этого года «Ингосстрах» продал свою долю в нижегородской группе «ГАЗ» Дерипаски.