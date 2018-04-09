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«Ингосстрах» продал свою долю в нижегородской группе «ГАЗ» Дерипаски

14:38, 09.04.2018
«Ингосстрах» продал свою долю в нижегородской группе «ГАЗ» Дерипаски
Фото: google.ru/maps/скриншот

АО «УК «Ингосстрах — Инвестиции» сообщило о продаже 17,52% в уставном капитале ПАО «ГАЗ». Сумма сделки не раскрывается.

Акции перешли московскому ООО «Инвесттех», передает «ФедералПресс». Генеральным директором организации является Римма Калмыкова, основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

В «Ингосстрахе» подчеркнули, что выход из капитала автопроизводителя принес существенную доходность на инвестиции, сделанные три года назад.

Напомним, что 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении группы «ГАЗ». Это связано с тем, что одним из основных владельцев компании является российский миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнес
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