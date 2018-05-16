Россию включили в пятерку лидеров по экономической преступности

Россия вошла в топ-5 стран, где компании чаще всего страдают от экономических преступлений. К такому выводу пришли в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) по результатам опроса «Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании?».

Эксперты отметили, что под преступлениями понимаются действия, которые в компаниях считают неправомерными, а не в правоохранительных органах, уточняет РБК.

Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями, только в трех странах — Франции, Кении и ЮАР (Россия делит четвертое место с Угандой).



Всего опрос был проведен в 54 странах мира.

Напомним, в марте президент страны Владимир Путин дал поручение разработать предложения по гуманизации наказания за экономические преступления.