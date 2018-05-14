Самый «гуманный» для бизнеса: в УК добавилось 15 новых составов преступлений

Татарстанские судьи настаивают на жесткости наказания за экономические преступления

Фото: Максим Платонов

Из уголовного законодательства следует «вычистить» все, что неоправданно подавляет предпринимательскую активность бизнеса, но оставить принцип неотвратимости наказания — к такому однозначному выводу пришли авторитетные татарстанские эксперты в области уголовного права, включившиеся в масштабную работу по декриминализации экономических преступлений. Еще в марте президент страны Владимир Путин дал поручение разработать предложения по гуманизации наказания за экономические преступления. «За последние 10 лет из Уголовного Кодекса РФ декримилинализировано четыре-пять составов, зато криминализировано около 15. Снова нужна чистка», — уверены юристы. В ближайшее время региональное отделение «Российского объединения судей» подготовит свои предложения, какие экономические статьи убрать из УК и перенести в мягкую зону административной ответственности. Подробнее в материале «Реального времени».

Что перевести из уголовных в административные нарушения

Первая дискуссия татарстанских экспертов по проблеме декриминализации экономических преступлений развернулась на заседании круглого стола, организованного региональным отделением «Российского объединения судей» в РТ в казанском филиале Российского государственного университета правосудия. Открывая дебаты, директор филиала РГУП Рамиль Шарифуллин напомнил, что после послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин дал поручение Верховному суду представить предложения по декриминализации экономических преступлений — тех, которые были совершены предпринимателями «в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности». Это означает, что из категории уголовных преступлений они должны перейти в административные правонарушения, и, соответственно, должна измениться мера наказания. По словам заслуженного юриста Рамиля Шарифуллина, остается актуальным вопрос об адекватности мер пресечения, избираемых в отношении бизнесменов, подозреваемых в преступлениях. Насколько оправданно заключение под стражу, если можно применить домашний арест? По мнению Рамиля Шарифуллина, президент страны, сделав это поручение, четко обозначил вопросы дальнейшего решения проблем декриминализации разных составов экономических преступлений. «Мы собрали круглый стол, который был поддержан Верховным судом РТ, Следкомом, юристами-теоретиками и практикующими адвокатами. Мы свои предложения внесем на рассмотрение совета судей РТ либо Верховному суду РТ. Широкое обсуждение проблемы будет способствовать наиболее правильному подходу наших законодателей», — высказал он надежду на эффективное взаимодействие при редактировании УК, который не менялся на протяжении последних 20 лет.

По мнению Рамиля Шарифуллина, президент страны, сделав это поручение, четко обозначил вопросы дальнейшего решения проблем декриминализации разных составов экономических преступлений. Фото kb.rgup.ru



«Гуманизация»: плюс 15 новых составов преступлений

Криминализация деяний в сфере экономической деятельности описывается в отдельной 22-й главе УК, которая считается самой пухлой. Сегодня в нее входят около 50 видов преступлений, но на практике «работают» только немногие из-за сложности доказывания. По словам доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин Заури Читая, за последние 10 лет из Уголовного кодекса РФ было декриминализировано четыре-пять составов из 22-й главы. Зато криминализировано — около 15. «В принципе, «работают» пять статей из этой главы. Некоторые чуть живые, некоторые — вообще «мертвые», это статьи 193, 191 (3), 192. Их нет, хотя они есть. Мои коллеги интеллигентно говорят, что надо совершенствовать, а я хотел бы сказать — нужна чистка. Но можно совершенствовать путем «чистки», — улыбается эксперт.

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин РГУП Мария Талан констатировала, что самые «проблемные» нормы в УК — это те, которые появились в результате современного «правотворчества». Но некоторые из них оказались несостоятельными и были отменены. «Ушла ответственность за лжепредпринимательство. Была исключена ответственность за заведомо ложную рекламу — перешла в сферу гражданско-правового регулирования», — привела она примеры первого опыта декриминализации УК. Но вместо них появляется очень много новых норм, заметила она.

Ущерб для перевода в «уголовку» оставить до 2 млн 250 тысяч?

Однако общий курс на гуманизацию уголовно-правовой охраны экономических отношений выдерживается на протяжении последних 10 лет, считает Талан. По ее словам, эта тенденция отчетливо проявляется проявляется в увеличении нижней планки крупных размеров ущерба, доходов, задолженности. А это выступает критерием для разграничения преступлений от правонарушений (то есть за незаконное предпринимательство, за налоговые нарушения). Увеличение нормы крупного размера ущерба позволяет не квалифицировать преступление как уголовное, а считать его административным нарушением.

«Например, в первоначальной редакции УК крупный ущерб при незаконном предпринимательстве носил оценочный характер и не был выражен ни в какой денежной сумме. Это отдавалось на откуп судьям. И были дела в нашем регионе, когда и 300 рублей и 1,5 тысячи рублей считались крупным ущербом», — рассказала она. По ее мнению, таким образом законодатель настраивал правоохранительную систему и на борьбу с мелким бизнесом.

Увеличение нормы крупного размера ущерба позволяет не квалифицировать преступление как уголовное, а считать его административным нарушением. Фото Максима Платонова

Однако в 2003 году критерий крупного размера меняется. Его повышают до 250 тысяч рублей, а особо крупный — до 1 млн рублей. В апреле 2010 года крупный размер поднимается до 1,5 млн рублей, а особо крупный — до 6 млн рублей. Он получил негласное название гуманизации уголовно-правовых отношений в экономической сфере. Почему? Потому что повышение размера ущерба переводит деяние в разряд правонарушений.

По мере улучшения экономической ситуации нижние планки ущерба вновь повышаются. По словам Марии Талан, в июле 2016 года было введено примечание к статье 170 со значком 2 — крупные размеры еще раз подняты. Теперь обычный ущерб — это 2 млн 250 тысяч рублей, а крупный — 9 млн рублей. Но в ряде статей УК есть крупные размеры в 50 млн рублей — например, в ст. 179 УК. Нужно ли его оставлять — эксперты не сказали.

Плати и освобождайся

Другая тенденция гуманизации — это появление новых видов освобождения от уголовной ответственности в экономической сфере. Мария Талан отметила интересную закономерность. По ее мнению, эта мера часто служила для пополнения бюджета. «В первоначальной редакции УК было две статьи — 198-я и 199-я. После первого экономического кризиса в 1998 году вносятся изменения в УК и появляется примечание к статье 198 о том, что тот, кто впервые совершил налоговое преступление, освобождается от ответственности, если полностью возместил ущерб, — сообщила она. — Тут же увеличивается количество возбужденных дел и большая часть из них прекращается при возмещении ущерба». Но тогда этот закон вызвал критику и негодование налоговой полиции, после чего в 2003 года это скандальное примечание отменили. Но в декабре 2009 года его снова ввели и оно существует до сих пор. По словам Марии Талан, обвиняемый освобождается от уголовной ответственности, если не только он сам, но и его организация заплатила за него налог.



При налоговых преступлениях размеры недоимки, с которых наступает ответственность, тоже постоянно увеличивались. Последний раз они были увеличены в июле 2017 года.

Кроме того, появился новый вид освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности — это ст. 176 (1). Она была введена в 2011 году. Первоначально обвиняемый должен был возместить ущерб в пятикратном размере, при этом надо было возместить и сам ущерб. То есть нужно было заплатить по обвинению в незаконном предпринимательстве штраф в пятикратном размере и сам ущерб — всего 9 млн рублей. Но в 2016 году пятикратный размер был смягчен и заменен на двукратный. То есть цена свободы — 4,5 млн рублей.

По словам Марии Талан, обвиняемый освобождается от уголовной ответственности, если не только он сам, но и его организация заплатила за него налог. Фото kpfu.ru



Казуистика в УК: вредно для работы

Несмотря на тенденцию на гуманизацию, критику экспертов вызвало появление многочисленных специальных норм к действующим статьям. «И это не всегда хорошо. Они носят казуистичный характер», — отметила Талан. Например, это группа преступлений, связанных с действиями на рынке ценных бумаг. «Посмотрите на эти статьи. Их не то чтобы применять, их понять-то невозможно, глядя только в уголовный кодекс. Например, ст. 185 со значком 5. Эта тенденция на появление специальных казуистичных норм, к сожалению, в законодательстве продолжается», — недовольна она.

Второе, что вызывает критику, — это нарушение системности при построении главы 22. «Она и так самая большая в УК — в ней свыше 50 статей. Но в эту главу законодатель вмещает деяния, которые не всегда там могут быть уместны. И даже их место в этой главе не всегда оправданно. Например, с ценными бумагами», — считает Талан.

В завершении своего обзора она напомнила, что федеральные власти не в первый раз пытаются редактировать УК, но не могут. «Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере была готова еще 10 лет назад. Она была создана на основании указа президента РФ в 2009 году. Прошло 10 лет. Она была очень тщательно разработана. В ней принимали участие известные ученые, предлагалось ряд составов совсем исключить. Например, 171, 176, 177-я и другие подобные изменения. Почти ничего из этого не нашло отражения», — заметила она.

По экономическим статьям в республике сажают редко

Вслед за академическим теоретиком выступил практик. Судья Верховного суда РТ Айрат Миннуллин для начала сообщил, что уголовные статьи из главы 22 применяются в республике крайне редко. «Их количество незначительно по сравнению с уголовными преступлениями. В 2017 году в районные и городские суды РТ поступило 64 уголовных дел экономической направленности», — обрисовал он картину. Но сделал важную оговорку. В эту статистику не включены статьи за мошенничество и другие преступления против собственности. По словам судьи, уголовные дела по экономическим статьям были возбуждены в отношении 115 лиц, из которых 96 — осуждены.

Почти 70% осуждены за незаконное предпринимательство. 10% — за приобретение и сбыт имущества заведомо преступным путем. 7,6% — за уклонение от уплаты налогов. Правда, за последние 2 года произошел рост дел по ст. 172 (незаконная банковская деятельность). «Видимо, сейчас идет борьба с обнальщиками», — предположил Айрат Миннуллин.

Почти 70% осуждены за незаконное предпринимательство. 10% — за приобретение и сбыт имущества заведомо преступным путем. Фото Максима Платонова



«Представляется, что одна из причин активности в сфере противодействия экономическим преступлениям — это нестабильность уголовного законодательства и качество принимаемых уголовно-правовых норм. За время действия УК с 2009 года наметилась отчетливая тенденция на гуманизацию уголовной политики, — согласился он с коллегой. — Это вызвано тем, что бизнес подвергается необоснованному давлению». Ушли такие составы преступлений, как «обман потребителя», «заведомо ложная реклама», лжепредпринимательство.

По его словам, сейчас в активно применяется освобождение от уголовной ответственности при выплате штрафа. «Всем известны изменения по регулированию ст. 159.4 — мошенничество в сфере предпринимательства, которая грозит до 10 лет лишения свободы. Сначала она полностью утратила силу. Конституционный суд признал ее частично неконституционной. А затем было введено дополнение к статье 159 — частями 5, 6, 7. Они уточнили преднамеренный характер неисполнения обязательств. Включение обязательного признака мошенничества — преднамеренность неисполнения обязательств — значительно затруднило доказательство преступления», — признался он.

Неотвратимость наказания нужно сохранить

По его словам, из-за чехарды вокруг ст. 159 не всегда соблюдается принцип неотвратимости наказания. И рассказал, как обвиненный в мошенничестве в сфере предпринимательства Буланкин, совершивший с 2009 по 2013 год 26 преступлений и обманувший граждан на десятки миллионов рублей, смог избежать наказания. «7 июля 2017 года Вахитовский суд вынес приговор Буланкину по 26 преступлениям (ст. 159 ч. 1 и ч. 2). Судом установлено, что с 2009 по 2013 год он, являясь управляющим лицом в коммерческих организациях, заключал от имени этих организаций с физическими лицами договоры инвестирования, по которым обязан предоставлять квартиры в строящихся домах. Общий ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Более того, многие потерпевшие лишились единственного жилья». Но инкриминируемые Буланкину деяния были совершены до признания КС частично неконституционными, поэтому действия подсудимого были квалифицированы по ст. 159 ч. 4. Поскольку это преступления небольшой тяжести, ему назначили штраф. И он был освобожден от наказания. Реакцию потерпевших по этому решению можно представить.

По словам Надежды Муратовой, впервые, начиная с 2018 года, адвокатов стали приглашать на судебный арест имущества. Фото Олега Тихонова



Арест имущества — на состязательной основе

Профессиональный адвокат с 25-летним стажем Надежда Муратова затронула проблему ареста имущества. По ее словам, впервые, начиная с 2018 года, адвокатов стали приглашать на судебный арест имущества. Раньше это была закрытая процедура. «Арест был всегда, но сейчас он переформатировался под воздействием уголовного права. Все-таки это должна быть состязательная процедура. Когда суд видит ходатайство следователя об аресте имущества, суд должен определиться, является ли это совместно нажитым имуществом, какую часть арестовывать, — считает она. — В условиях состязательной процедуры судебного ареста возможен дифференцированный подход и к составу преступления, и к субъекту права».

В завершение юридическое сообщество договорилось встретиться еще раз, чтобы оформить предложения в окончательном варианте.