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Комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

14:44, 02.04.2018 49
Комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фото: pixabay.com

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении в России прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если законопроект будет принят, то для граждан, получающих менее 100 тыс. рублей в год, будет снижен подоходный налог до 5%. Россиянам, получающим от 100 тыс. до 3 млн рублей в год, придется заплатить 5 тыс. рублей и 13% от суммы, превышающей 100 тыс. рублей. Получающие от 3 млн рублей должны будут заплатить налог 382 тыс. рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей. А самые богатые (от 10 млн рублей) заплатят около 1,6 млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.

Напомним, такое предложение в июне прошлого года выдвинула группа депутатов Госдумы от КПРФ.

Справка

21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.

ЭкономикаБюджет
комментарии 49

комментарии

  • Валентин Немов 03 апр
    Слишком щадящий для богатых. а получающих до 200 тыс . руб. в год. нужно вообще освободить от налога!
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    Анонимно 07 апр
    А ниже 100тыс.сейчас работодатель не имеет право при полной ставке платить, получается ниже прожиточного минимума,а это штрафы.А 5000 тыс с чего прилепили,при ЗП в 12тыс,1560-ндфл13% и 416руб в месяц еще,это уже составит 16,47%-ндфл, коммунисты вы на кого работаете?Богатенькие в тень уйдут,а все остальные нищеброды попадают опять...
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  • Анонимно 03 апр
    считаю,что максимум нужно 18%, иначе уйдут доходы в тень,мы это уже проходили.
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  • Анонимно 03 апр
    А я считаю, что процентов 70 надо для сверхбогатых.
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    Анонимно 03 апр
    Да, как в Европе.
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    Анонимно 04 апр
    да давайте все 100!!!нет 110!!!! а что ? больше работаешь-меньше получаешь! все честно!
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  • Сулейман Нарзулаев 03 апр
    Считаю,что закон нормальный. Вообще надо сделать как в Швеции.
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    Анонимно 03 апр
    в каком месте он нормальный? Если получающих больше МРОТ приравняли к богатым, в принципе как я и думал, так и произойдет
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    Анонимно 04 апр
    Пересчитай. Что значит получающих больше МРОТ приравняли к богатым? Даже с зарплатой 125 тыс в месяц налогов будешь платить меньше.
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    Анонимно 04 апр
    Получая 125 тыс в месяц, в год будет выходить 1500 000руб, с этой суммы налог будет 13% + 5тыс руб.
    Короче со всех, кто получает больше 8300 руб в месяц будут драть
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    Анонимно 04 апр
    Ну возьмите калькулятор и посчитайте. До 100 тыр. 5% - эта сумма остается для всех, кто получает свыше 100 тыр. (5 000 р.). Плюс 13% с суммы, превысившей 100 000.
    Предположим, вы получили за год 120 тыр. Вы платите 5% со 100 000 р. Это 5 000. Плюс 13% с 20 000 р. Это 1 600 р.. 5 000+1 600=6 600 р.
    Сейчас вы платите 13% со 120 000. Это 14 600 р.
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    Анонимно 05 апр
    Не очень понятна схема администрирования. Я же в начале года не знаю, сколько будет мой годовой доход. Значит налоги с пороговых сумм будут оплачиваться постфактум? Тоесть в конце года мне надо будет доплатить 5 000, потому что я так и не стал миллионером и не перешел в категорию 3+млн.
    Еще вопрос, налоги с подарков, продажи недвижимости - тоже будут суммироваться? Тогда самому нищему нищеброду будет как два пальца попасть в категорию 3+млн, получив в наследство и продав квартиру.
    Да и приватизированные квартиры могут легко стоить свыше 3млн, а учитывая прочие доходы то и столько не надо.
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    Анонимно 05 апр
    Не ссы, не примут!
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    Анонимно 07 апр
    Продажа после наследования налогом не облагается, по опыту.
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    Анонимно 07 апр
    1. 20000*13%=2600, а не 1600
    2. 120000*13%= 15600, а не 14600
    Вы что специально "соврали"
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  • Анонимно 03 апр
    Я , считаю,что у кого 100 тыс. в год, а это менее 10.000 в месяц, должны быть освобождены от налогов вообще. У кого более 100 тыс. - 900 тыс. в год-13%, пусть останется. Более 900 тыс.- до 3 мил. в год -15%. А уж более 3 мил. и т.д. Уж очень большой разброс от 100 тыс. до 3 мил. в год.
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  • Анонимно 03 апр
    Согласен с В.Немовым!С 15000 р в мес вообще не брать НДФЛ!
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    Анонимно 05 апр
    это уже у нас было, когда существовала льгота до 20000 руб в месяц, но однако все стали бедными и поступление в бюджет резко сократились и ее отменили
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  • Анонимно 03 апр
    у нас самое большое количество налоговиков в мире какая тень пусть работают иначе всех их гнать в шею коль налоги собрать не могут
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  • Анонимно 03 апр
    10 тыс 3 млн одинаковый налог смешно даже, От 500 тыс до 1млн= 13 проц, 0т 1 млн до 3 млн другой налог должен быть н-р, 15 проц,а от 200 тыс до 500 тыс 10 проц, а до 200 тыс вообще освободить от налогов,
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  • Анонимно 03 апр
    Ужас!!! Бред!!! теперь няня из своих крох будет отдавать ещё 5 тысяч.... грабительство народа
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    Анонимно 03 апр
    Вы тупые что ли? Все у кого от 100 тыс. до 3 млн. будут платить на 8000 меньше, потому что от 100000 тысяч они будут отдавать не 13000 а 5000.
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    Анонимно 04 апр
    Граждане, не знакомые с математикой, 5000 придется отдавать вместо 13000, которые вы отдаете сейчас.
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    Анонимно 04 апр
    Вам не нравится, что со своих 100 000 в отдавали 13 000 налога, а будете отдавать 5 000? Пчелы против меда?
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  • Анонимно 03 апр
    "придется заплатить 5 тыс. рублей и 13% от суммы"
    Что значит придется? Почему мне придется? Кто эти люди, которые мне говорят, что мне придется? Вы вообще кто???
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    Анонимно 04 апр
    Санитары. Вы главное спокойно
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Бред какой то, у нас 99,999% народа не зарабатывают 3 млн в год, а это значит что они будут платить на 8 тысяч меньше чем сейчас. Простить каждому по 8 тысяч налога в год, да они этот закон никогда не примут
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    Анонимно 04 апр
    Да что там 99,99% - 146%! Херню не несите
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  • Анонимно 03 апр
    В России ставка НДФЛ должна быть РЕГРЕССИВНОЙ.. Чем больше доход, тем меньше платить в процентном соотношении. Ибо 5 % людей тянут 95 % плывущих по течению. Развитие бизнеса, внедрение новых технологий - все на этих 5 %., как правило, и зарабатывающих (совершенно справедливо) больше остальных. А вот серую посредственность надо стимулировать тем, что никто им не поможет. Мало платят? Меняй работу, ищи вторую. Работай 60 часов в неделю или учись после работы, чтобы развиваться. Не хочешь? Никто не заставляет. Выживание - дело добровольное.
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    Анонимно 05 апр
    Правильно. Учитель с маленькой зрплатой? Врач с нищенской? А ну все в бизнес. А учить и лечить никого не нужно же.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    А учителя и врачи???? Мы, учителя, всю жизнь учимся!!!!!!!!! Не видно, что нас уважает государство,
    Ответить
  • Олег Егоров 03 апр
    Вообще не справедливо. Надо до 500 тыс ставить 5%
    свыше 500 - 13%, свыше 1 млн - 18% свыше 1500 млн - 25%
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Шкала убогая. Получающие ниже прожиточного минимума не должны платить налоги, т.к. им положены субсидии, какой смысл брать налог и потом платить им из бюджета? Града ций шкалы должно быть больше, и получающие больше 1000 прожиточных минимумов должны платить не менее 65% НДФЛ.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Да нафига 65%? Пусть 120% платят - так у них будет больше стимула больше зарабатывать, создавая рабочие места и давая заработок другим
    Ответить
    Анонимно 05 апр

    и по "двушечке" им ещё раз в 5 лет оформлять
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    а как же мин. з/пл с мая 11 163 руб. - уже 134 000 руб., или сейчас 113 868 руб.?
    Ответить
  • Клара Колмогорова 04 апр
    В СССР налог с минимальной зарплаты не брали, а с суммы заработка вычитали минимальную зарплату и с остатка брали 13%. Вот так то.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Льгота по неоплате налога при годовом доходе в 100 000 не соотносится с минимальной заработной платой, Т.е. ПЛАТИТЬ БУДУТ ВСЕ, включая "минимальщиков". Это раз, а, во-вторых, у остальных граждан с небольшим доходом, налог увеличился! За что голосовали 18 марта, то и получайте!
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Я смотрю тут многие не знакомы с основами математики:

    2 группа (от 100 т.р. до 3 м.руб):

    будут платить меньше налогов на 8% только на первые 100 т.р. из общей суммы за год.
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Если кто-то считает, что КПРФ это социальная партия, пусть прочитает и посчитает проект по НДФЛ, они со 100 т.рублей в год готовы брать 13%, а это всего лишь 8333 рубля в месяц. Сумма 8333 рублей это ниже, чем прожиточный минимум. Что коммунисты, Вы за народ? Или за того, чьи интересы для Вас превыше всего?
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    С 1 мая Мрот -11163,по регионам плюс надбавки,каково.Путин недоволен МРОТОм,ему подавай еще! А каково будет с 1 января 2019г - всем по 25000- не забывайте!
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Клара Колмогорова,
    Дураков в СССР не было. Минимальная зарплата была 70 рублей, но такой зарплаты ни у кого не было, Санитарка, к примеру, получала зарплату 73 рубля, а со ставки выше 70 рублей взимался налог 13%, без всяких вычетов минималки, в итоге на руки 63 рубля 51коп.
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Саша Что дума одобрила? 100 тысяч и 3 миллиона имеют одинаковую налоговую нагрузку. Очень смешно господа коммунисты. Проще сделать до 100 тысяч вообще не брать налог. От100 до 1000 - 13 процентов,
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Вы где живёте ? Какие 100 тысяч ? С небес спуститесь . Пол России получают в районе 30000 руб , а остальные ещё меньше . Это возмущается зажравшаяся столица , да кто-то из Питера . Все остальные живут от зарплаты до зарплаты на грани . И в кредитах по горло... Вот так то ...
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Вы читайте текст, а не только цифры. Здесь за год сумма написана, а не за месяц. Или вы в год 30000 получаете?
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    все опять станут получать до 100 000 руб. на бумаге ;)
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Я не верю Власти.Хорошего от них не ждать.
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Оставьте налоги в покое!!!! Что за бред? Опять начнется ерунда....А какой смысл работать и получать меньше, а батрачить с утра до ночи, чтобы обеспечить своих детей? Может тогда проще и не работать совсем?!!!! Вы опять сведете все к тому, что люди начнут получать зарплату в конвертах.....
    Ответить
  • Igor Astahov 07 апр
    Богатые должны платить больше налогов.
    Сказано сделано!?
    Давняя борьба с богатыми за прогрессивную шкалу подоходного налога заканчивается с интересными результатами.
    Итоги:
    1. Тот кто получает 8.000руб./мес и кто получает 250.000руб./мес будут платить по одной шкале.
    2. Для получающих 250.000руб/мес. налог снизится с 13% до 7,2%
    3. Для тех кто получает 500.000руб/год ставку поднимут с нынешних 13% до 15,4%
    и т.д.
    Точно не знаю баланс соотношения поступления налогов по уровню доходов, вполне возможно, что общая собираемость вырастит,
    но по пункту №1 есть много вопросов, как раз в диапазон 250.000руб/мес попадает множество зарплат различных чиновников, а ставку по факту снизили до 7%, однако вопрос.
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