Комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении в России прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Если законопроект будет принят, то для граждан, получающих менее 100 тыс. рублей в год, будет снижен подоходный налог до 5%. Россиянам, получающим от 100 тыс. до 3 млн рублей в год, придется заплатить 5 тыс. рублей и 13% от суммы, превышающей 100 тыс. рублей. Получающие от 3 млн рублей должны будут заплатить налог 382 тыс. рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей. А самые богатые (от 10 млн рублей) заплатят около 1,6 млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.
Напомним, такое предложение в июне прошлого года выдвинула группа депутатов Госдумы от КПРФ.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
комментарии
Короче со всех, кто получает больше 8300 руб в месяц будут драть
Предположим, вы получили за год 120 тыр. Вы платите 5% со 100 000 р. Это 5 000. Плюс 13% с 20 000 р. Это 1 600 р.. 5 000+1 600=6 600 р.
Сейчас вы платите 13% со 120 000. Это 14 600 р.
Еще вопрос, налоги с подарков, продажи недвижимости - тоже будут суммироваться? Тогда самому нищему нищеброду будет как два пальца попасть в категорию 3+млн, получив в наследство и продав квартиру.
Да и приватизированные квартиры могут легко стоить свыше 3млн, а учитывая прочие доходы то и столько не надо.
2. 120000*13%= 15600, а не 14600
Вы что специально "соврали"
Что значит придется? Почему мне придется? Кто эти люди, которые мне говорят, что мне придется? Вы вообще кто???
свыше 500 - 13%, свыше 1 млн - 18% свыше 1500 млн - 25%
и по "двушечке" им ещё раз в 5 лет оформлять
2 группа (от 100 т.р. до 3 м.руб):
будут платить меньше налогов на 8% только на первые 100 т.р. из общей суммы за год.
Дураков в СССР не было. Минимальная зарплата была 70 рублей, но такой зарплаты ни у кого не было, Санитарка, к примеру, получала зарплату 73 рубля, а со ставки выше 70 рублей взимался налог 13%, без всяких вычетов минималки, в итоге на руки 63 рубля 51коп.
Сказано сделано!?
Давняя борьба с богатыми за прогрессивную шкалу подоходного налога заканчивается с интересными результатами.
Итоги:
1. Тот кто получает 8.000руб./мес и кто получает 250.000руб./мес будут платить по одной шкале.
2. Для получающих 250.000руб/мес. налог снизится с 13% до 7,2%
3. Для тех кто получает 500.000руб/год ставку поднимут с нынешних 13% до 15,4%
и т.д.
Точно не знаю баланс соотношения поступления налогов по уровню доходов, вполне возможно, что общая собираемость вырастит,
но по пункту №1 есть много вопросов, как раз в диапазон 250.000руб/мес попадает множество зарплат различных чиновников, а ставку по факту снизили до 7%, однако вопрос.