Комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении в России прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если законопроект будет принят, то для граждан, получающих менее 100 тыс. рублей в год, будет снижен подоходный налог до 5%. Россиянам, получающим от 100 тыс. до 3 млн рублей в год, придется заплатить 5 тыс. рублей и 13% от суммы, превышающей 100 тыс. рублей. Получающие от 3 млн рублей должны будут заплатить налог 382 тыс. рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей. А самые богатые (от 10 млн рублей) заплатят около 1,6 млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.

Напомним, такое предложение в июне прошлого года выдвинула группа депутатов Госдумы от КПРФ.