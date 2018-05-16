СКР приостановил демонтаж «Зимней вишни»

Следственный комитет России признал ТРЦ «Зимняя вишня» вещественным доказательством и приостановил работы по демонтажу. Помимо СК, против сноса здания выступили и собственники торгового центра.

Демонтаж начался 15 мая в присутствии врио главы региона Сергея Цивилева. Он рассказал журналистам, что основной собственник ТЦ «Зимняя вишня», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», передал в дар городу все здания комплекса, некоторые имевшие там имущество предприниматели выразили добровольное желание о его передаче, и что «с остальными собственниками вопрос решается», цитирует Цивилева «Коммерсантъ».

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».