Градоначальник Ирек Ялалов учредил Кубок мэра Уфы имени Эльбруса Нигматуллина

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов решил учредить Кубок мэра Уфы среди стронгменов. Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии.

Турниру присвоят имя четырехкратного обладателя звания «Сильный человек России» и звания «Самый сильный человек планеты 2015 года» Эльбруса Нигматуллина. Градоначальник признался, что обсудил эту идею с господином Нигматуллиным.

Напомним, 13 мая Нигматуллин при поддержке администрации Уфы организовал и успешно провел первый всероссийский турнир стронгменов «Батыр Башкортостана». В этом турнире силачей победу одержал гость из Первоуральска Виталий Исмагилов, вторым стал стронгмен из Свердловской области Сергей Быков, замкнул тройку призеров уфимец Булат Зарипов.