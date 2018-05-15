Градоначальник Ирек Ялалов учредил Кубок мэра Уфы имени Эльбруса Нигматуллина
Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов решил учредить Кубок мэра Уфы среди стронгменов. Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии.
Турниру присвоят имя четырехкратного обладателя звания «Сильный человек России» и звания «Самый сильный человек планеты 2015 года» Эльбруса Нигматуллина. Градоначальник признался, что обсудил эту идею с господином Нигматуллиным.
Напомним, 13 мая Нигматуллин при поддержке администрации Уфы организовал и успешно провел первый всероссийский турнир стронгменов «Батыр Башкортостана». В этом турнире силачей победу одержал гость из Первоуральска Виталий Исмагилов, вторым стал стронгмен из Свердловской области Сергей Быков, замкнул тройку призеров уфимец Булат Зарипов.Спорт Башкортостан
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