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Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ в Подмосковье

19:28, 15.05.2018
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ в Подмосковье
Фото: realnoevremya.ru

Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение по первому проекту мусоросжигательного завода в Московской области дочерней компании корпорации «Ростех» «РТ-Инвест», сообщили в пресс-службе компании

Как отмечается в сообщении, завод будет построен в Воскресенском районе Подмосковья. Заключение управления государственной экспертизы является последним этапом перед началом строительства объекта, передает ТАСС.

Напомним, эта же корпорация планирует строительство МСЗ в поселке Осиново около Казани. В данный момент ведется разработка проектной документации для выхода на общественное обсуждение и на экологическую экспертизу, а затем на Главгосэкспертизу. Доводы за и против новой системы утилизации мусора — в сюжете «Реального времени».

ПромышленностьЭнергетика
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