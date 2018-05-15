Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ в Подмосковье

Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение по первому проекту мусоросжигательного завода в Московской области дочерней компании корпорации «Ростех» «РТ-Инвест», сообщили в пресс-службе компании



Как отмечается в сообщении, завод будет построен в Воскресенском районе Подмосковья. Заключение управления государственной экспертизы является последним этапом перед началом строительства объекта, передает ТАСС.

Напомним, эта же корпорация планирует строительство МСЗ в поселке Осиново около Казани. В данный момент ведется разработка проектной документации для выхода на общественное обсуждение и на экологическую экспертизу, а затем на Главгосэкспертизу. Доводы за и против новой системы утилизации мусора — в сюжете «Реального времени».