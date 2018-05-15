Власти Израиля назвали «лицемерием» предложение послу страны покинуть Турцию

Министр разведки Израиля Исраэль Кац назвал «лицемерием» предложение МИД Турции израильскому послу в Анкаре Эйтану Наэ покинуть на время страну.

«Самый большой подстрекатель — Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, — прим. ред.), приспешник «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), пособник ХАМАС и Ирана — самого ярого приверженца террора в мире, выдворяет нашего посла из страны… Нет предела лицемерию», — сказал он.

По его словам, «Израиль продолжит защищать свои границы от террористов ХАМАС и «Исламского джихада», несущих угрозу израильским гражданам», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра разведки.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отозвать для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа. По последним данным, число погибших в Газе палестинцев возросло до 59.