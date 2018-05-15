Стоимость ОСАГО летом может вырасти на 20%

Центробанк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО летом расширить верхнюю и нижнюю границы тарифного коридора на 20%. Об этом рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно, средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей за полис. По дешевому полису стоимость составит 1,7 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей», — приводит слова Чистюхина «Интерфакс».



Также изменится применение коэффициента «возраст—стаж»: вместо пяти значений будет введено 50 градаций. При этом максимальное и минимальное значения повышения этого коэффициента не будут превышать 5%.



Напомним, что блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google, связанных с Telegram, вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО.