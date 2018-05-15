Казанец отсудил у МВД 10 тысяч рублей из-за смерти брата после пытки «ласточкой»

Сегодня Кировский районный суд Казани постановил взыскать 10 тысяч рублей с МВД России в пользу Сергея Дроздова, чей брат умер после пытки «ласточкой» в отделе полиции «Юдино». Об этом «Реальному времени» сообщили в правозащитной организации «Зона права».



В ходе заседания прокурор поддержал иск Дроздова, а представитель ответчика просил отказать в удовлетворении его требований.



«Судья в 200 раз снизил размер компенсации, которую Сергей Дроздов просил в иске. Безусловно, мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Татарстана», — заявил руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы брата погибшего.

Напомним, что в марте 2018 года Сергей Дроздов подал в Кировский районный суд Казани иск к МВД за смерть своего брата в отделе полиции «Юдино» после пытки «ласточкой». Сумма требований составила 2 млн рублей.