Верховный суд РТ согласился с приговором водителю огненного рейса «Самара — Ижевск»

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Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд РТ приговор водителю сгоревшего под Заинском автобуса «Неоплан». Сам осужденный Александр Ижмуков в апелляции заявил о фальсификации собственного допроса, который лег в основу всех последующих экспертиз по уголовному делу, передает из суда журналист «Реального времени».

На заседании семья потерпевших Галимовых просила наказать водителя автобуса за смертельное ДТП как за убийство. Представитель прокуратуры РТ Карим Валеев настаивал на замене срока в колонии-поселении сроком в колонии общего режима.

В свою очередь трое адвокатов водителя и сам Ижмуков настаивали на отмене приговора, считая, что виновность водителя «Неоплана» не была установлена материалами дела, а иные версии следствие не проверило.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июля 2017 года под Заинском следовавший из Самары в Ижевск автобус опрокинулся и загорелся после столкновения с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «МАН», находившимся на буксире у грузовика «КАМАЗ». В результате трагедии погибли 14 человек. 15 февраля 2018 года Заинский горсуд признал виновником трагедии вследствие грубого нарушения правил дорожного движения Ижмукова, назначив ему наказание в 4,5 года колонии-поселения.