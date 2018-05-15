В Нижнем Новгороде тренировочные поля сборных Аргентины и Англии поразила снежная плесень

В Нижнем Новгороде тренировочные поля, которые были предусмотрены для сборных Аргентины и Англии во время чемпионата мира по футболу, пострадали от снежной плесени. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как отметил источник, агрономам «остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет».

Необходимо уточнить, что аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут базироваться в Нижнем Новгороде. Южноамериканцы разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы расположатся в Репине и Зеленогорске (Ленинградская область).

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

