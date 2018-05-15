Игорь Стыценко стал председателем комиссии по вопросам градостроительства в гордуме Ижевска

Заместитель генерального директора ООО «КОМОС-Строй» Игорь Стыценко назначен председателем комиссии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии городской думы Ижевска. Об этом стало известно сегодня на внеочередной сессии гордумы.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Данилов, который сдал мандат по собственному желанию 19 апреля. Заместителем Стыценко стал Дмитрий Юданов, передает «Коммерсант».

Заместитель гендиректора «КОМОС-Строя» среди основных задач, которые он планирует решать на новой должности, назвал доработку правил землепользования и застройки, завершение работы над дизайн-кодом города, организацию парковочных мест, в том числе платных.

Напомним, что 10 мая депутаты гордумы Ижевска приняли отставку Юрия Тюрина с должности главы города. Сегодня стало известно, что участие в конкурсе по выбору нового мэра Ижевска примет председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.