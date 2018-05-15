Олег Гарин примет участие в выборах мэра Ижевска
Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин заявил о намерении принять участие в конкурсе по выбору нового главы города.
Гарин сообщил, что у него готова программа по развитию города.
«У меня, наверное, есть определенные преимущества, я все-таки не первый день работаю в городе, знаю о городских проблемах, хотя, конечно, может и незамыленный взгляд лучше. Но в любом случае депутаты и комиссия будут принимать решение — достоин или нет», — цитирует спикера гордумы «Коммерсант».
Прием заявок от кандидатов на должность главы Ижевска пройдет с 18 по 28 мая, конкурс состоится 8 июня. 12 членов конкурсной комиссии были согласованы на сессии гордумы 15 мая. Утверждением нового мэра займутся депутаты городского парламента. Новый мэр проработает до сентября 2020 года.ОбществоВласть Удмуртия
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