В Ставропольском крае задержали нижнекамца за кражу из банкомата почти полумиллиона рублей

В Ставропольском крае сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 30-летнего жителя Нижнекамска по подозрению в краже денег из банкомата.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, предварительно установлено, что мужчина путем удаленного доступа к программному обеспечению банковского терминала и запуска в него электронного вируса похитил 455 тыс. рублей. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан полиции.



В настоящее время установлена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Ставропольского края.

Ранее МВД задержало серийных налетчиков на банкоматы Татарстана.