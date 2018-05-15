В ПФО рост смертности от наркотиков по итогам 2017 года превысил 20%
Рост числа наркоманов в Приволжском федеральном округе по итогам прошлого года снизился на 8%, однако смертность среди них выросла на 21%. Такие цифры привел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Саратове.
Среди лидеров антирейтинга он назвал Самарскую и Нижегородскую области, Пермский край, Татарстан и Башкирию, передает «Интерфакс».
По словам Патрушева, в 2017 году в ПФО было выявлено более 36 тысяч преступлений наркотической направленности, рост составил 3,5%.
Количество расследованных преступлений, совершенных в организованных формах, выросло почти на 40%. При этом зафиксирован двукратный рост объема изъятых наркотиков.
Секретарь Совбеза РФ также обратил внимание на необходимость расширения сотрудничества реабилитационных центров для наркоманов и активизацию адресной профилактической помощи несовершеннолетним.
Ранее «Реальное время» писало, что под Казанью закрыли подпольную нарколабораторию. При обыске изъяли 11 кг наркотиков.АналитикаОбщество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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