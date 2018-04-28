Под Казанью закрыли подпольную нарколабораторию, изъято 11 кг наркотиков

Под Казанью в частном доме полицейские обнаружили незаконное производство марихуаны, с оборудованием для полива, обогрева, вентиляции и освещения.

Предполагаемый организатор нарколаборатории задержан, изъято 11 кг наркотиков — более 4 кг марихуаны и около 7 кг гашиша. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска в квартире 28-летнего местного жителя полицейские изъяли двое весов, упаковочный и фасовочный материал, а также приготовленные к дальнейшему сбыту наркотические средства: марихуану, МДМА, плодовые грибы, содержащие псилоцин.

В операции участвовали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ГИБДД Управления МВД России по г. Казани.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ. Подозреваемый арестован.

