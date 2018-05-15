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Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях

12:40, 15.05.2018
Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях
Фото: minsvyaz.ru

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые их поддержали. Сообщение об этом передает RT.

Ранее сообщалось, что авторы законопроекта о контрсанкциях решили исключить из него запрет на импорт в Россию лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в России иностранных специалистов.

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