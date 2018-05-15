Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые их поддержали. Сообщение об этом передает RT.

Ранее сообщалось, что авторы законопроекта о контрсанкциях решили исключить из него запрет на импорт в Россию лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в России иностранных специалистов.