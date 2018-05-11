Из проекта о контрсанкциях исключили запрет на импорт лекарств

Авторы законопроекта о контрсанкциях решили исключить из него запрет на импорт в Россию лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в России иностранных специалистов.



Соответствующие изменения депутаты решили внести в законопроект в ходе его доработки. В нижнюю палату парламента изменения внесут ко второму чтению, передает РБК со ссылкой на политолога Екатерину Шульман, которая присутствовала на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Из документа решено исключить упоминание определенных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физлиц и юрлиц.

Отмечается, что меры воздействия, установленные законопроектом, не могут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и (или) иных иностранных государствах.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече, посвященной законопроекту об ответных мерах России на санкции США, заявил, что Минздраву не удалось выполнить программу по импортозамещению.