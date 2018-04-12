Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2017 года выросла почти на 25%

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина», крупнейшего производителя шин в России, в минувшем году выросла по сравнению с 2016 годом на 24,65% и составила 46,87 млн рублей. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности компании.

Выручка в 2017 году составила 16,65 млрд рублей против 15,4 млрд рублей в 2016 году. Прибыль от продаж равна 494,9 млн рублей, что на 67,5 млн рублей меньше показателя 2016 года.

Увеличение чистой прибыли произошло вследствие уменьшения прочих расходов предприятия с 611 млн рублей до 417 млн и сокращения суммы процентов к уплате с 102 до 92,7 млн рублей.

Базовая прибыль на акцию выросла за прошлый год с 0,55 рублей до 0,74 рублей.

Напомним, что по итогам 2016 года чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» снизилась на 84,3%.