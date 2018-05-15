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Песошин возглавил координационный совет по защите прав потребителей

12:21, 15.05.2018
Песошин возглавил координационный совет по защите прав потребителей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане создали координационный совет по обеспечению и защите прав потребителей. Соответствующее постановление кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Совет направлен на создание благоприятных условий для обеспечения прав татарстанских потребителей.

Орган возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Его заместителями стали руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов, глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина и министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Ранее Песошин создал экспертный совет по рассмотрению инвестиционных программ в области обращения с ТКО.

ОбществоВласть Татарстан
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