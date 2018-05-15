Песошин возглавил координационный совет по защите прав потребителей
В Татарстане создали координационный совет по обеспечению и защите прав потребителей. Соответствующее постановление кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Совет направлен на создание благоприятных условий для обеспечения прав татарстанских потребителей.
Орган возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Его заместителями стали руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов, глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина и министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.
Ранее Песошин создал экспертный совет по рассмотрению инвестиционных программ в области обращения с ТКО.ОбществоВласть Татарстан
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