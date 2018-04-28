Песошин создал экспертный совет по рассмотрению инвестиционных программ в области обращения с ТКО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании при кабмине РТ экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Председателем совета стал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Заместителем стал первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов, а секретарем — начальник отдела обращения с отходами ведомства Рустем Богданов.

Ранее Государственный совет РТ отклонил законопроект о запрете строить МСЗ на территории населенных пунктов.