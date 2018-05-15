«АК БАРС» Банк разработал уникальное продуктовое предложение для резидентов ОЭЗ и ТОСЭР

ПАО «АК БАРС» Банк разработал уникальные индивидуальные условия обслуживания для корпоративных клиентов, зарегистрированных на территориях аккредитованных экономических площадок России и Татарстана.

«Банк уделяет большое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата для клиентов — резидентов особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития, — комментирует директор дирекции продаж корпоративному бизнесу Наталия Фадеева. — Предложение уникально тем, что бесплатно предоставляется открытие счетов в рублях и иностранной валюте, консалтинг по внешнеэкономической деятельности, предусмотрены особые условия на переводы иностранной валюты в другие кредитные организации и расчетное обслуживание сделок резидентов с нерезидентами, и другие преференции».

Особые экономические зоны и территории опережающего развития — это территории в России с особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных компаний в приоритетные для страны отрасли производства.

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