В Казани приготовят самый большой в России чак-чак

С 17 по 18 июня у центра семьи «Казан» пройдет гастрофестиваль «Вкусная Казань». В рамках мероприятия организаторы планируют приготовить самый большой чак-чак в России в 1 300 кг.

Рекорд планируют занести в книгу рекордов России и Гиннесса, передает слова директора комитета содействия развитию туризма Казани Дарьи Санниковой журналист «Реального времени».

Предыдущий фестиваль «Вкусная Казань» прошел 12—13 мая в парке Тысячелетия. Его приурочили к «Финалу четырех» волейбольной Лиги чемпионов.