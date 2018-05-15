Четыре жителя Татарстана незаконно зарегистрировали более 700 иностранцев

Четверо граждан России и Киргизии, проживающих в Казани, незаконно поставили на миграционный учет и продлили пребывание в России 700 иностранцам.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщает МВД по Татарстану.

Отмечается, что участники организованной группы действовали с середины 2016 года. Пять подконтрольных им фирм, специализирующихся на организации общественного питания и строительных работах выступали как принимающая сторона: фиктивные документы на трудовую деятельность с их реквизитами позволяли мигрантам находиться в России в течение года.

За оформление подозреваемые брали с иностранцев от 1,5 до 7,5 тыс. рублей.

Всего в ходе следствия выявлено более тысячи фактов фальсификации документов для представителей СНГ, а также приезжим из Аргентины, Китая, Ирака, Ирана, Йемена, Палестины, Сирии, Словакии, Турции и Чехии.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан.