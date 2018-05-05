С начала года из России выдворили около 11 тысяч иностранцев

В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан.

При этом в МВД отметили, что в страну въехало на 6,2% меньше трудовых мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.

Вместе с тем, как отметили в МВД, в Россию въехало 1,4 млн трудовых мигрантов, однако, это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что доход от продажи патентов трудовым мигрантам в 2017 году составил 51 млрд рублей.

