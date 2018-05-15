«Татфондбанк» требует с казанского застройщика элитного ЖК свыше 1,6 млрд рублей

«Татфондбанк» требует более 1,63 млрд рублей задолженности с ООО «Столичный квартал», выступающего застройщиком одноименного жилого комплекса бизнес-класса.



Из предъявляемой суммы более 764,8 млн рублей — непосредственно долг по кредиту, а остальная сумма — пени и проценты за пользование, сообщает ИА REGNUM.

Задолженность образовалась по шести кредитам, выданным в 2015—2016 годы. В дело третьим лицом привлечен некогда крупнейший девелопер Татарстана «Сувар Девелопмент», который также находится на этапе банкротства и задолжал своим кредиторам миллиарды рублей. «Сувар» не ведет хозяйственную деятельности с весны 2017 года.

Отмечается, что иск принят к производству, судебное заседание назначено на 24 мая 2018 года. При этом заявление в суд было подано 28 февраля 2018 года, но из-за недочетов оставлено без движения. После устранения недостатков дело было принято к производству.

Ранее Верховный суд Татарстана продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину до 16 августа. Подробнее о деле — в материале «Реального времени».