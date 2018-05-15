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Решение суда о блокировке Telegram вступило в силу

06:27, 15.05.2018
Решение суда о блокировке Telegram вступило в силу
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram 15 мая вступило в силу. Об этом говорится на официальном сайте судов Москвы.

Решение могло быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России.

ТехнологииТелекоммуникации
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