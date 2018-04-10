Чистый вывоз капитала из России сократился на 18,3%

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в первом квартале 2018 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3% до $13,4 млрд. Такие данные приводит Центробанк.



«В отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в прошедшем квартале текущего года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что международные резервы РФ за текущий период 2018 года выросли на $19,3 млрд. В первом квартале 2017 года вывоз капитала из РФ достигал $16,4 млрд.

Ранее стало известно, что в апреле Минфин планирует закупить валюту на 240,7 млрд рублей.