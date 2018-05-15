Самыми востребованными фрилансерами стали логисты, студенты и работники автобизнеса

Самыми востребованными фрилансерами России в апреле 2018 года стали логисты, студенты и работники автобизнеса. Средний доход фрилансеров по стране составил 44 тыс. рублей.

Отмечается, что самые высокие зарплаты среди фрилансеров зафиксированы в Москве — 57,6 тыс. руб., Екатеринбурге — 50,5 тыс. руб. и Уфе — 49,8 тыс. руб. Самые низкие зарплаты в Барнауле, Волгограде и Тольятти — от 33,5 до 36,5 тыс. рублей.

При этом самые высокие зарплаты у фрилансеров в сфере транспорта и логистики, самые низкие — у домашнего персонала, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на исследование Avito.

Ранее в Татарстане утвердили список востребованных профессий с 2019-го по 2025 год. Среди них автомеханик, вышивальщица, повар, слесарь, ювелир и другие.