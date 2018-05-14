Новости происшествий

17:05 МСК
Новости раздела
Происшествия

Экс-координатора штаба Собчак в Казани оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в «Открытой России»

15:34, 14.05.2018
Экс-координатора штаба Собчак в Казани оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в «Открытой России»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Суд в Казани оштрафовал на 10 тыс. рублей экс-координатора штаба Ксении Собчак в Казани, юриста «Открытой России» Эльзу Нисанбекову за участие в движении.

Как сообщила «Реальному времени» сама Нисанбекова, она будет обжаловать решение суда после получения мотивировочной части постановления.

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала деятельность общественного сетевого движения «Открытая Россия» нежелательной на территории России.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также