Медведев поблагодарил и.о. вице-премьеров за работу в правительстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил исполняющих обязанности вице-премьеров за работу в правительстве. Об этом он сообщил на совещании.

«Проблем еще остается много, но тем не менее просто хотел бы ещеё раз отметить, что мы работали единой командой на общий результат. И хочу всех еще раз поблагодарить за такую согласованную работу», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» перечислил своих кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства.